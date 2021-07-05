في ذكرى وفاة رجاء الجداوي .. إيمي سمير غانم تستعيد ذكرياتها بلقطة مع والديها

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استعادت الفنانة إيمي سمير غانم ذكرياتها مع الفنانة الراحلة، رجاء الجداوي، في ذكرى وفاتها عبر المشاركة بصورة للفنانة مع والديهما الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان الراحل سمير غانم.

واكتفت بمشاركتها للصورة دون إضافة تعليق.. يذكر أن الفنانة رحلت العام الماضي، في الـ5 من يوليو، عن عُمر ناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع المرض إثر اصابتها بفيروس كورونا.

كانت «الجداوي» أصيبت بالفيروس في مايو 2020، ثم نقلت بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأعلنت ابنتها، أميرة مختار، خبر وفاتها عبر صفحتها عبر موقع «فيسبوك».

وولدت الفنانة الراحلة في الإسماعيلية عام 1939، باسم نجاة على حسن الجداوي، وانتقلت للعيش مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا في القاهرة بعد انفصال والديها وهي لا تزال في سن صغيرة.

وألحقتها خالتها بمدرسة داخلية حيث أتقنت عددا من اللغات، وعملت الجداوي مترجمة بإحدى شركات الإعلان في بداية حياتها، قبل أن تحصل على لقب ملكة جمال مصر عام 1958.

وكانت أولى المشاركات الفنية لها في فيلم «غريبة» مع الفنانة نجاة عام 1958، لتتوالى بعد ذلك مشاركات لم تنقطع سواء في السينما أو أو التلفزيون أو المسرح على مدى أكثر من 60 عاما، وتزوجت الجداوي من لاعب الكرة حسن مختار وأنجبت أميرة.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها الجداوي، فيلم «إشاعة حب» مع عمر الشريف، وسعاد حسني، ويوسف وهبي؛ وفيلم «البيه البواب» مع أحمد زكي؛ ومسرحيتَي «الواد سيد الشغال» و«الزعيم» مع عادل إمام.

كانت آخر مشاركات الجداوي الفنية في مسلسل «لعبة النسيان» والذي تم عرضه في رمضان 2020، وبعد الانتهاء منه أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، ودخلت إثر ذلك في مستشفى للحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.