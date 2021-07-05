يورو 2020.. تعرف على موعد مباريات نصف نهائي و النهائي

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أشتعلت أجواء منافسات دورى أبطال أوروبا «يورو 2020» عقب انحصار المنافسة على الرباعي إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا والدنمارك، ويمتلك كل منتخب الطموح والرغبة في حسم اللقب لصالحه.

وتتجه أنظار ومحبي كرة القدم العالمية والأوروبية عند التاسعة مساء صوب استاد ويمبلي لمتابعة مباراة إيطاليا وإسبانيا في الدور قبل النهائي للبطولة، على أن يلتقي الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من مباراة الدنمارك وإنجلترا المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء.

ويعد منتخب إيطاليا المرشح الأول للفوز بالبطولة من جانب المتابعين نظرا للمستوي الطيب والقوي الذي قدمه خلال المباريات السابقة، حيث يشهد الآزوري تحت قيادة روبرتو مانشيني حالة من التطور الكبير والواضح وأصبح فريقا يلعب بحيوية ويضغط بقوة وينطلق في الهجوم بأعداد بمجرد استعادة الكرة.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة يوم 11 يوليو الجاري باستاد ويمبلي بإنجلترا.