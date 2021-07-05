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محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى الزوامل: أحال ٧٢ عاملًا للتحقيق بسبب الغياب (صور)

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، الإثنين، العاملين بمستشفى الزوامل المركزي بمركز بلبيس، للإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وللمترددين على المستشفى ومتابعة إنتظام سير العمل بها.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف، للتأكد من إلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها، وتبين له تغيب 72 طبيب وإداري وممرض عن العمل، مما يؤثر على مستوى الخدمه المقدمة للمرضى، ليقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

تفقد المحافظ قسم الإستقبال ووحدة تنظيم الأسرة، واستفسر من المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمئن على حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي بالمستشفي، مشدداً على إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانه الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالقسم ،حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

وخلال جولته التفقدية بالمستشفي حرص محافظ الشرقيه على تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي، مشدداً على مدير المستشفى متابعة الشركة المنفذة للأعمال والانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد، لتقديم خدمة صحية وطبية مميزة للمرضى.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للقرى والمراكز والمدن ،للوقوف على الإحتياجات الفعلية للمواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقييم أداء التنفيذيين.

المصرى اليوم

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