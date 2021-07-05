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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد محمود ابرهيم واحمد حسن غلاب وامانة سر عبدالله محمد احمد ومصطفي جلال وعبدالناصر محمد، الإثنين، في قضية الهيروين الكبري المتهم فيها ٨ متهمين أجانب، بينهم ٧ باكستانيين ومتهم إيراني، و٢ مصريين في اتهامهم بجلب أكثر من ٢ طن هيروين تقدر قيمتها ٢ مليار وخمسون مليون جنيه على متن إحدى السفن، بإحالتهم جميعًا إلى فضيلة المفتي لإبداء الراي الشرعي في إعدامهم شنقًا. ونقلت المصري اليوم بث مباشر حصريًا للكشف عن تفاصيل جلسة النطق بالحكم.

كانت الأجهزة الامنية بالبحر الاحمر قد رصدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا «مخدرات، سلاح» – 7 آخرون يحملون جنسيتي باكستان وإيران، عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتمكنت القوات الامنية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من (7 أشخاص) وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.. وذلك على النحو التالى: عدد (1900) لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جراما). عدد (99) لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها (99 كيلو جراما). مبالغ مالية قدرها (305 آلاف ريال إيرانى، 3375 روبية باكستانية، 171 دولارا أمريكيا). عدد (4) هواتف محمولة. قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2.050.000.000) مليارين وخمسين مليون جنيه.