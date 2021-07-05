فوائد تناول كوب من المورينجا.. منشط جنسي ويقي من الضغط والأنيميا والسرطان

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قال الدكتور ابو الفتوح عبدالله رئيس الجمعية المصرية للمورينجا بالمركز القومي للبحوث، إن نبات المورينجا يحتوي على العديد من الخصاص العلاجية للعديد من الامراض المزمنة، حيث إنها تساعد في علاج السكر والضغط وتقي من السرطان وتساعد في التخسيس وتقي وتعالج أكثر من 300 مرض.

وأضاف الدكتور ابو الفتوح خلال لقائه ببرنامج «باب الخلق» على قناة النهار مع الاعلامي محمود سعد، أن حكايته مع المورينجا بدأت في 2010 عندما كان في زامبيا، وتناول شاي المورينجا، الذي أنهى لديه الصداع النصفي المزمن الذي عانى منع 25 سنة، من كوب شاي مورينجا.

واضاف: «من بعد عودتي من زامبيا تمسكت بنبات المورينجا واخذت معي بزور من هناك لزراعتها في مصر، ووجدت أن هناك 8 شجرات مورينجا فقط في مصر، بالرغم من انها موجودة منذ القدماء المصريين في مصر، وبدأت في زيادة انتشار زراعتها، وجعلت نبات المورينجا هو الشغل الشاغل لي والطلبة بيسجلوا ابحاثهم على نبات الموريجنا، وبنتي اخذت دكتوراه عن المورينجا».

ووجدت في البحث عن المورينجا، ان ورقة المورينجا بها 112 مادة فعالة، وكل ماده فعالة تعالج العديد من الامراض، وتستخدم في انتاج ادوية، وتحتوي المورينجا على نسبة بروتين عالية، حيث بها 9 اضعاف البروتين الموجود في الزبادي، وتحتوي الورقة على 27% بروتين اما الزبادي 3% بروتين، وورقة المورينجا تعادل ربع فرخة.

وكيلوا الموريجنا يحتوي على ربع كيلو بروتين، و بها 7 أضعاف فيتامين C الموجود في البرتقال، وتحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يقوي الذاكرة، وتحتوي على نسبة عالية من الحديد، فهي تعالج نقص الحديد في الجسم، وليس لها اضرار ومن الممكن ان تاخذها حبوب أو عن طريق مشروب كالشاي، وتقوي المناعة جدا حيث ترتفع نسبة المناعة في الجسم، واكثر دولة تستخدم المورينجا هي المانيا .

شجرة المورينجا

شجرة المورينجا

وأضاف: «لي صديق يعيش في المانيا قال لي إن لديهم نقصا في كبسولات المورينجا وقت الامتحانات، لأن الطلبة هناك تستخدم كبسولات المورينجا لانها تقوي الذاكرة وتقوي المناعة، فهي نبات يقي ويعالج اكثر من 300 مرض».

وفي جنوب شرق آسيا يتم طبخ المورينجا مثل السبانخ، ويتم استخدامها في السلطة وتستخدم كعصير وطبيخ ومشروب شاي، وكان لدينا 8 اشجار فقط في 2010 وحاليا لدينا اكثر من 3 مليون شجرة مورينجا، وفي المركز القومي للبحوث نقوم بعمل ندوات عن نبات المورينجا ويأتي الينا مهتمين كثيرين من دول عدة مثل المغرب والجزائر والسعودية والسودان، والحضور يكون فوق المتوقع.

اما بالنسبة لطعم المورينجا فهي مثل طعم الحلبة الخضراء والجرجير، ويتم تصنيع من شجرة المورينجا الصابون والكبسولات.

ومن خصائصا الهامة انها تضبط مستوي السكر في الدم، وشاي المورنجا يعالج السكر على مدي ثلاث أو اربع شهور، حيث يعيد خلايا موجودة في البنكرياس، وهي المسئولة عن افراز الانسولين حيث يعيد نشاطها من جديد، وبزور المورينجا تضبط السكر مع العلاج، وتثبت السكر خلال اليوم وتحافظ علية من الصعود والهبوط، وهذا الكلام مثبت من خلال رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة، كما يقوم شاي المورينجا بعودة الشعر الابيض إلى اللون الاسود يسود لانها تقوي البويصلات .

وجذور المورنجا تقي من السرطان وتعالج البكتريا السيئة الموجودة في القولون وينشط عضلة القلب، وهناك اطباء يرسلون روشتات نصرفها من المركز والاطباء يعتمدون المورنجا في علاجهم .

شجرة المورينجا

اما عن مناطق بيع منتجات الموريجنا في مصر اكدت الدكتور ابو الفتوح، موجودة فقط في المركز القومي للبحوث، وهو المنفذ الوحيد للبيع كل يوم من الاحد إلى الخميس من 9 صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا، وهذا المعمل يعمل فيه 85 شخص، ولدينا مشروع متكامل لزراعة المورينجا موجود منه جزء في سيناء واسوان وغيرها من المناطق ولدينا 3 الالف فدان مورينجا يخذ منها الورق فقط بالاضافة إلى 3 مليون شجرة .

وفي سياق متصل تساعد المورينجا على التخسيس من خلال شاي المورينجا حيث ان لها فوائد في حرق السعرات الحرارية بسرعة، وتعمل على ازالة الترهلات وخصوصا في منطقة البطن وتنظم عمل الجهاز الهضمي ويساعد على فقدان الشهية وتقلل من الامساك .

و تحتوي المورينجا على العديد من الفيتامينات منها A،B،B1،B3،B6،C,E، وفيتامينات الحديد والكالسيوم وبعض مضادات الاكسدة و20 نوع من الاحماض الامينية و90 نوع مكمل غذائي و36 نوع مركب يعمل كمضاد للالتهابات

شجرة المورينجا

وتساعد المورينجا في زيادة المناعة ومضاد للبكتريا، وتساعد على خفض الكولسترول في الدم، وعلاج الاكتئاب والقلق، وتقليل شدة نوبات الربو والحماية من ضيف الشعب الهوائية وتحسن من وظائف الرئتين، وتساعد على منع سمك الشرايين وبالتالي الوقاية من الاصابة بضغط الدم، تحتوي على نسبة كالسيوم كثيرة وبالتالي تحافظ على العظام، كما انها مقاومة البكتريا الحلازونية الموجودة في القولون ومضاد للبكتريا، كما انها مقوي جنسي قوي، وتمنع التجاعيد في الوجه لانها تحتوي على الكولاجين وتحسن النظر وتحسن المفاصل والعظام ويقلل من سموم الكلي وتطرد حصي الكلي.