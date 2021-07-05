153 حالة غش في كليات جامعة بني سويف

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قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن هناك 153حالة غش تم اتخاذ الإجراءات القانونية معها في كليات الجامعة، مؤكدا على استمرار الامتحانات وسط الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجامعة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن مجلس جامعة بني سويف وافق على المقترح المقدم من كلية العلوم بإقامة دورات بمركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع، وذلك طبقا للبروتوكول المبرم بين المركز وشركة بيتا جروب للاستشارات العلمية والتأهيل المهني.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن الدورات تشمل التحاليل المعملية، وإدارة المنشآت الطبية، ومكافحة العدوى، وجودة المعامل، والسلامة والصحة المهنية، ومعايرة وصيانة الأجهزة المعملية، مؤكدا على أهمية تلك الدورات باعتبارها جزءا هاما لتأهيل الطلبة للعمل واكتساب مهارات وخبرات علمية وعملية تؤهلهم لسوق العمل بعد الكلية.