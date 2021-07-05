أخبار عاجلة

تعيش لأعوام.. تصل كلفة هذه التصاميم المصنوعة من الورد بدبي لـ80 ألف دولار -
اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ -
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو -
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب -
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة -
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور) -
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا -
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة -
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين -
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سفاجا

Print
إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سفاجا إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سفاجا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 أفراد من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «سفاجا- قنا»، اليوم الإثنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 طريق «قنا- سفاجا»، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أفراد جميعهم من أسرة واحدة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

«الضرائب» تحيل 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

«الضرائب» تحيل 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين