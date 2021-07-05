إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سفاجا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 أفراد من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «سفاجا- قنا»، اليوم الإثنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 طريق «قنا- سفاجا»، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أفراد جميعهم من أسرة واحدة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.