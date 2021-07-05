أخبار عاجلة

تعيش لأعوام.. تصل كلفة هذه التصاميم المصنوعة من الورد بدبي لـ80 ألف دولار -
اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ -
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو -
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب -
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة -
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور) -
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا -
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة -
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين -
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 25 إسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

Print
ضبط 25 إسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية ضبط 25 إسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة تموين ههيا، بالتنسيق مع مجلس المدينة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نصف نقل أمام قرية العدوة محملة ب ٢٥ إسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة من قبل الدولة ،زنة الواحدة ٢٥ كيلو جرام غاز مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر 898 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا.

تم التحفظ على المضبوطات بأحد مستودعات البوتاجاز على ذمة المحضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين : ضبط 1313 قضية و دواجن فاسدة خلال 24 ساعة

التموين : ضبط 1313 قضية و دواجن فاسدة خلال 24 ساعة

قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء

قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء

خلال العيد.. توافر السلع التموينية بـ61 مجمعا استهلاكيا بالجيزة وإلغاء إجازات

خلال العيد.. توافر السلع التموينية بـ61 مجمعا استهلاكيا بالجيزة وإلغاء إجازات

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية