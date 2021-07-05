ضبط 25 إسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة تموين ههيا، بالتنسيق مع مجلس المدينة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نصف نقل أمام قرية العدوة محملة ب ٢٥ إسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة من قبل الدولة ،زنة الواحدة ٢٥ كيلو جرام غاز مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر 898 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا.

تم التحفظ على المضبوطات بأحد مستودعات البوتاجاز على ذمة المحضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين