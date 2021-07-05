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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فض اعتصام النهضة» لـ3 اغسطس للمرافعة

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فض اعتصام النهضة» لـ3 اغسطس للمرافعة تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فض اعتصام النهضة» لـ3 اغسطس للمرافعة

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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة ٦ متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»،لجلسة 3اغسطس المقبل .

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم «تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو».

المصرى اليوم

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