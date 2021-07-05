بعد القبض على صاحب محل «الجملي هو أملي» .. أبناء المطرية يدعمون صاحب أشهر محل سمين

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كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على إبراهيم الطوخي، صاحب سمين بمنطقة المطرية، والشهير بترديد عبارة «الجملي هو أملي»، كما كشفت عن تفاصيل غلق وتشميع المحل الخاص به لعدم وجود التراخيص اللازمة للعمل.

وقالت وزارة الداخلية إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو بعنوان «الجملى هو أملى.. حكاية الطوخى أشهر بائع سمين في المطرية والرغيف بــ 5 جنيه» وبفحص الفيديو والاطلاع على تعليقات المواطنين على المقطع تبين عدم نظافة المحل من الداخل وعدم حصول العاملين فيه على شهادات صحية.

وألقت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة في القاهرة القبض على صاحب المحل المشار إليه لإدارة نشاط تجاري- كائن دائرة قسم شرطة المطرية بدون ترخيص، وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية. وقامت الأجهزة الأمنية بغلق المطعم وتشميعه ورفع الشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونظرًا لأن «الطوخي» يحظى بشعبية كبيرة في منطقة المطرية، أعرب عدد من أبناء المنطقة المترددين على المحل عن غضبهم من قرار ضبط «الطوخي» وتشميع المحل، وكتب أحدهم عبر صفحة أبناء المطرية على موقع فيسبوك: «معلش بس هو مين فاتح محل أكل في المطرية شغال بتراخيص وشهادات صحية؟!!.. ومع ذلك فاتحين وشغالين.. ده مش صح بس الأحسن كنتوا تقفوا جنب الراجل بدل ما تقطعوا عيشه وتكرهوا الناس في أكله وتقولوا عليه مش نضيف، ده واحد على باب الله، غلبان وربنا حب يعوضه شقي السنين ويراضيه زي ما بيراضي الغلابة والناس بتحبه فيحصل فيه كده ويتقفل محله!!».

وكتب آخر إن الطوخي هو تريند المطرية، وأضاف: «تقريبًا مفيش حد في مصر متكلمش على طوخي المطرية، وعمر المطرية ما طلعت تريند إلا في خناقة أو مخدرات أو إرهاب، يوم ما ييجي واحد يخلي الدنيا كلها تشوف المطرية بدل ما تسندوه تعملوا معاه كده!».

وقال ثالث إن أبناء المطرية يقدرون ابن منطقتهم: «والله زعلت علشانه، إبراهيم رجل غلبان ربنا يعوض عليه، إن شاء الله يعمل الشهادة الصحية ويقنن وضعه، المطرية كلها هتقف جنبه في الإطار القانوني».

القبض علي صاحب محل سمين في المطرية

فيما انتقد آخرون طريقة عمل الطوخي وأسعاره التي لا تتناسب مع أسعار اللحوم الجملي في السوق: «كيلو الكبدة الجملي بـ١٧٠ جنيه إزاي يكون الرغيف بـ ٥ جنيه إتكلموا كلام معقول، أنا من المطرية وكنت بشوف الزحمة وأقول ربنا يستر على الشباب».