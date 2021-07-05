أخبار عاجلة

اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ -
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو -
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب -
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة -
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور) -
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا -
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة -
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين -
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه -
رئيس «نقل النواب» يوافق على «الطوارئ»: هناك بلاد سقطت بسبب عدم وجود جيش وشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصدار جديد لدارة الملك عبدالعزيز عن سياسة المؤسس الأمنية في الساحل الغربي

Print
إصدار جديد لدارة الملك عبدالعزيز عن سياسة المؤسس الأمنية في الساحل الغربي إصدار جديد لدارة الملك عبدالعزيز عن سياسة المؤسس الأمنية في الساحل الغربي
الكاتب تناول جهود الملك عبدالعزيز في خدمة الحرمين وتذليل السبل أمام قاصديهما

إصدار جديد لدارة الملك عبدالعزيز عن سياسة المؤسس الأمنية في الساحل الغربي

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز -ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة- مرجعًا جديدًا بعنوان "سياسة الملك عبدالعزيز في حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية"، من تأليف الدكتور زهير بن عبدالله الشهري؛ حيث ألقى الضوء على جزء من تاريخ تأسيس المملكة، وجهود الملك عبدالعزيز في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وخدمة الحرمين الشريفين وتذليل السبل أمام قاصديهما.

وأشار الكتاب إلى تمكّن الملك عبدالعزيز بفكره الإداري من مواجهة المشكلات الأمنية التي ظهرت على ساحل البحر الأحمر ومعالجتها؛ متبعًا عددًا من السياسات التي تتسم بالحكمة السياسية، والقدرة العسكرية، والحنكة الإدارية؛ بحيث استطاع التعامل مع الصعوبات التي واجهته في سبيل توطيد الأمن وترسيخه بتطبيق الشريعة الإسلامية، وترسيخ الوحدة الوطنية بوصفها العماد الراسخ الذي بني عليه الوطن.

وأكد الكتاب أن تلك الجهود كانت لها آثار واسعة عمت بنفعها أرجاء الوطن، وأسهمت في تنامي مكانة المملكة في العالم وهو ما أدى إلى تزايد ونمو النشاط التجاري في الموانئ على البحر الأحمر.

بعد المقدمة، بدأ الكتاب في التمهيد بذكر أهمية المناطق الساحلية للبحر الأحمر اعتمادًا على عدد من العوامل الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، كما قدّم المؤلف في تمهيده نبذة موجزة عن توحيد الملك عبدالعزيز للمناطق الساحلية للبحر الأحمر، لينتقل بعد ذلك إلى سياسة المؤسس في حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية 1344- 1373هـ/ 1925- 1953م، بدءًا بسياسته في القضاء على مشكلة فقدان الأمن، ثم تطرق إلى سياسته في حسم مشكلة الحركات المناوئة التي شكّلت تحديًا لوحدة الوطن وسلامة أراضيه.

واستعرض الكتاب السياسة التي اتخذها الملك عبدالعزيز في حل مشكلة التجارة غير النظامية "التهريب"، لينتقل إلى الإجراءات السياسية للمؤسس في التغلب على مشكلة التسلل والهجرة غير الشرعية.

وجاءت خاتمة الكتاب التي أورد فيها المؤلف ما توصلت إليه الدراسة من النتائج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد