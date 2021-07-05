عمرك كلت كريب رنجة.. عم مجدى عمل من الفسيخ شربات

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اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:39 مساءً
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:34 مساءً
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:34 مساءً
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:34 مساءً
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:34 مساءً
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:34 مساءً
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:33 مساءً
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:33 مساءً
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:33 مساءً
رئيس «نقل النواب» يوافق على «الطوارئ»: هناك بلاد سقطت بسبب عدم وجود جيش وشرطة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:33 مساءً
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الاثنين 05 يوليو 2021 01:20 مساءً
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