أخبار عاجلة

اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ -
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو -
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب -
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة -
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور) -
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا -
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة -
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين -
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه -
رئيس «نقل النواب» يوافق على «الطوارئ»: هناك بلاد سقطت بسبب عدم وجود جيش وشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

طرح الجزء الثاني من «The Boss Baby» بدور العرض في

Print
طرح الجزء الثاني من «The Boss Baby» بدور العرض في مصر طرح الجزء الثاني من «The Boss Baby» بدور العرض في

لاقتراحات اماكن الخروج

بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً، تعود السلسلة في جزئها الثاني «The Boss Baby: Family Business» الذي أطلق مؤخرا في دور العرض المصرية.
وهذا الجزء يشهد ظهور طفل متسيد جديد بعد ما كبر الأخوان «تمبلتون» وتفرقت مساراتهما، ويحاول الطفل الجديد لم شمل الأخوين «تمبلتون» من خلال أساليب جديدة تجمعهما في عمل جديد.
وكان الجزء الأول قد ترشح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عام 2018، كما تمكن من حصد إيرادات ضخمة تصل إلى 528 مليون دولار عالمياً.
الفيلم من إخراج توم ماكجراث، وتأليف مايكل مكوليرس، ويقوم بأداء الأصوات مجموعة من النجوم من بينهم «أليك بالدوين» و«ليزا كودرو» نجمة المسلسل الشهير «Friends»، و«إيفا لونجوريا»، والمذيع الشهير جيمي كيميل، وستيف بوشكيمي، وجيمس مارسدن.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس