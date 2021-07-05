«شباب» النواب تبدأ زيارة الشرقية والدقهلية لتفقد مراكز الشباب المقدم فيها طلبات احاطة

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بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، زيارة برلمانية إلي محافظتي الشرقية والدقهلية، تستمر لمدة 3 أيام، لتفقد عدد من مراكز الشباب، والتعرف على المشكلات التي تواجهها للعمل على حلها.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها. وأضاف أن اللجنة ستعد تقريرا مفصلا عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه على هيئة مكتب مجلس النواب وذلك عقب الانتهاء منها.

وقال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الشباب لمحافظة الشرقية، اليوم، تستهدف وضع تصور وخطة للنهوض بمراكز الشباب بالمحافظة .

وأضاف «سويلم» أنه تمت دعوة لجنة الشباب لحضور مؤتمر شبابي يناقش أمور الشباب والرياضة بالمحافظة، لافتا إلى أنه سيتم بحث كيفية النهوض بنادي عاصمة الشرقية والعودة للتألق في مصاف الأندية الكبري.

وأوضح سويلم أن المؤتمر الشبابي سيعقد بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ومحمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، مؤكدا حرص اللجنة على الاستماع للشباب والتواصل المستمر معهم.

ومن المقرر أن تتفقد اللجنة عددا من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبوحماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبوالديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها.

ويضم الوفد البرلماني النواب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، ودرويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز.