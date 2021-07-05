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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، توصيات اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الميزان الخاص بالمصروفات والإيرادات لا يعبر عن أي أمال، وخمس سنوات كافية أن نفهم ونسعى للتطوير في هذه الهيئات.

و أضاف: «الخمس سنوات القادمة هنبدأ نشوف الحكومة هتعمل ايه في هذه الهيئات، وهي 4 هيئات، هيئتي النقل العام ونقل الركاب بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وهيئتي النظافة بالجيزة والقاهرة، وهى هيئات ممكن هيكلتها وتشغيلها، من خلال الوزارات المعنية، فالحكومة هي صاحبة المسؤولية أمام القيادة السياسية والشعب، لو شايفة إن هذه الهيئات لا أمل فيها تأخذ قرار، لو عندها رغبة في اجتماع سرى نعمله، يمكن الحكومة لديها رغبة في إنهاء هذه الهيئات، لكن لا ينبغى أن نستمر في هذا بدون نتيجة». وتساءل «السجينى» عن مخطط وزارة التنمية المحلية للاستفادة من الموارد البشرية وإمكانيات هيئة نظافة القاهرة وماذا فعلت الوزارة لتنفيذ توصيات اللجنة .

و علق ممثل وزارة التنمية المحلية قائلا: «قمنا بهيكلة هيئة نظافة القاهرة منذ سنوات، وقد بدأنا في إعادة الهيكلة مرة أخرى منذ شهور، من خلال محورين، الأول دعم نظافة القاهرة ب 45 مليون جنيه لرفع الكفاءة» وقاطعه السجينى، قائلا: «هذا الكلام نسمعه منذ سنوات، هل الهيكل الإدارى قادر على القيام بالمعاملة أم لا، أريد إجابة واضحة، أريد معرفة قيمة الأصول المملوكة للهيئة، وهل الحكومة لديها خبرات وكوادر تقدر تقوم بإعادة هيكلة ولا هتجيب مركز خبرة مصرى أو أجنبى، منذ 5 سنوات أحمل الموازنة العامة مليارات، وأحمل المواطنين مبالغ مالية بلا عائد ولا فائدة» .

و أضاف ممثل التنمية المحلية، أنه تم إعادة هيكلة نظافة القاهرة، من خلال مساعدة الهيئة في القيام بمهامها، وهذا بالتنسيق مع الجهات الشريكة بوزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والمحور الآخر هو التعاقد مع القطاع الخاص القادر على تقديم الخدمات، وتم التعاقد مع شركتين هذا العام بعائد سنوى مليار ونصف مليار جنيه.

و اشار إلى دعم الموارد البشرية لتعظيم الاستفادة منهم، قائلا: «لديهم ورش ومحطات وقود وخبرات كبيرة في الإنارة والتجميل والتشجير، وهذا جانب فنى مهم بجانب أعمال النظافة