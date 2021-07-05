قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش العناية المركزة.. الممرض: كان هدفي إفاقتها من الغيبوبة

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قرر قاضى المعارضات في محكمة جنوب الجيزة تجديد حبس الممرض المتهم بالتحرش الجنسي بمريضة داخل غرفة العناية المركزة، في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الطالبة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت نيابة الجيزة حبس المتهم 4 أيام بتهمة هتك عرض والتحرش بوضع يده على أمكان حساسة في جسد مريضه أثناء تلقيها العلاج داخل غرفة العناية المركزة.

أكد الممرض أمام التحقيقات اعتقدت بان المريضة في غيبوبة، فوضعت يدي على صدرها بهدف إنعاش للقلب بهدف علاجها وهو الإجراء الطبي يتم اتخاذه في الحالات المشابهة، مؤكدا فوجئت بتحرير محضر ضدي واتهامي بالتحرش بها جنسيا.

كشفت المريضة ضحية التحرش الجنسي بأنها شعرت أثناء تواجدها داخل غرفة العناية المركزة بأفعال الممرض يقوم بوضع يده على إجزاء حساسة من جسدها ولم يرحم مرضي، فانا كنت أعاني من ضيق في التنفس داخل غرفة الرعاية المركزة .

وأضافت ضحية التحرش ذهبت إلي مستشفيي خاص بمنطقة الطالبية بعد شعوري بضيق في التنفس بصحبة شقيقتي الصغري ، وعندما شاهدني الممرض داخل المستشفى اصطحبني إلى العناية المركزة، وطلب من شقيقتي الانتظار في خارج الغرفة، في انتظار حضور الطبيب المعالج.

وتابعت ضحية التحرش أنه بعد دقائق عاد إلى الممرض ووضع يده علي مواضع حساسة من جسدي، وعندما انتبهت لتصرفه ونهرته فخرج مسرعا من الغرفة.

كان قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغاً من سيدة أكدت بانها أثناء تواجدها في العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة للعلاج، وفوجئت بممرض يضع يده على أماكن عفتها أثناء تواجدها داخل العناية المركزة.

وبعد التحريات في الواقعة تأكد صحة البلاغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على الممرض المتهم وتحرر محضر في الوقعة، وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

انتشر مقطع فيديو لى مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «ممرض يتحرش جنسيا بمريضة داخل غرفة العناية المركزة» تسبب في غضب عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي وطالبوا الجهات المختصة بسرعة محاكمة الممرض المتهم بالتحرش بمريضة داخل العناية المركزة.