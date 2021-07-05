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نقابة السيارات بمكة تجهّز 1600 حافلة لخدمة الحجاج

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نقابة السيارات بمكة تجهّز 1600 حافلة لخدمة الحجاج نقابة السيارات بمكة تجهّز 1600 حافلة لخدمة الحجاج
مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل منها

نقابة السيارات بمكة تجهّز 1600 حافلة لخدمة الحجاج

تستعد النقابة العامة للسيارات لنقل 60 ألف حاج في موسم حج هذا العام، بوساطة 1600 حافلة وفق خطة معدة تطبق الإجراءات الصحية الوقائية.

وتعمل الحافلات التابعة لـ 54 شركة ومؤسسة ضمن آلية منظمة لتقديم الخدمة تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل حافلة من حيث تحديد أماكن جلوس الحجاج بعدد 20 حاجاً في الحافلة الواحدة لتحقيق التباعد، وتوزيع الحافلات بحسب اللون "الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق" على أربعة مسارات كل مسار يرتبط بموقع سكن الحاج.

وذكرت النقابة أن إدارة الإشراف الميداني تباشر تنفيذ الخطة التشغيلية ومراقبة معايير الأداء المستهدفة، إلى جانب رصد ومعالجة البلاغات آلياً من خلال غرفة القيادة والسيطرة، وقياس مؤشرات الأداء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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