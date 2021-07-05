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تكشف حقيقة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة

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الحكومة تكشف حقيقة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة تكشف حقيقة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة

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قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالرد على شائعات اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وجاء في بيانها تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا توجد نية لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشدداً على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تدريب 49 ألفاً و360 موظفاً من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية حتى 19 يونيو الماضي، منهم 26 ألفاً و497 موظفاً تم تدريبهم على برامج أساسيات، و20 ألفاً و772 موظفاً تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات، و2091 موظفاً على البرامج التخصصية، وتضم الخطة التنفيذية لتدريبهم حزمة برامج أساسية تشمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تشتمل أيضاً على شرح مقومات نجاح الدولة، والتعريف بمؤسساتها والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومكافحة الفساد، فضلاً عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي والتحول الرقمي وإدارة التغيير.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز (caoa.gov.eg).

المصرى اليوم

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