«صحة الحيوان» يفتتح دورة تدريبية في أنظمة الاعتماد الدولي للمعامل

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افتتح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية اليوم الدورة التدريبية بعنوان اعتماد المعامل طبقا للمواصفة الدولية ايزو 17043 بمركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا طبقا للمواصفة ايزو 21001: 2018 التى حاضر فيها لواء مهندس محمد عادل رزق خبير اعتماد دولي للمجلس الوطنى للاعتماد والمنظمة العربية والأفريقية والدولية للاعتماد.

وقال «شاهين» في تصريحات صحفية الإثنين إن الدورة تاتي في إطار تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اعتماد المعامل للحصول على شهادات الأيزو الدولية في مختلف المجالات العلمية والتقنية، وأنها تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ويحضرها 20 متدربا من العاملين في مجال الاعتماد بالمعهد ومعامله الفرعية، مشددا على أهمية اختبار الكفاءة الدولى بين المعامل (P.T.) الذي يعتمد عليه في رفع كفاء اداء المعامل.

وأضاف مدير معهد صحة الحيوان، أن اختبار الكفاءة الدولي بين المعامل مطلب أساسي ورئيسي لاعتماد المعامل طبقا للمواصفات القياسية العالمية مثل المواصفة القياسية لاعتماد معامل الاختبار والمعايرة ايزو 17025. والمعامل المعتمدة النوعية المتخصصة داخل معهد بحوث الصحة الحيوانية وبعض معاملة الفرعية.

وأوضح «شاهين»، أن المعامل هي المنوطة بتشخيص الأمراض السيادية والوبائية والعابرة للحدود في مصر. ويعد ذلك بمثابة إنجاز غير مسبوق للمعهد للجمع بين المردود العلمي والبحثي والتقني والاقتصادي، مشددا على أن الدورة وأهدافها تعد مطلباً ضرورياً وملحاً لرفع كفاءة المعامل والأفراد وتأهيلهم للاعتماد كمعامل دولية.

وأشار مدير معهد صحة الحيوان، إلى تنفيذ سلسلة من هذه الدورات في المقر الرئيسي وفروعه للعاملين بمعامل وزارة الزراعة بما يعود بالنفع على المعامل لتكون بين مصاف معامل الدول المتقدمة ومركز التدريب والتعلم والاستشارات بالمعهد على استعداد تام لتنفيذ الدورات الخاصة بالاعتماد والجودة لجميع معامل وزارة الزراعة.