ضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف ضباط قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة ما تبلغ من مسئول بإحدى النقابات بحضور أحد الأشخاص للنقابة محل عمله لرغبته فى إستخراج كارنيه النقابة وبحوزته 2 شهادة تفيد حصوله على درجة بكالوريوس "مزورين" .

بالإنتقال تبين أنه ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وبمواجهته أقر بتحصله على الشهادات المزورة من أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة مقابل مبلغ مالى .

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال تواجده بالشقة سكنه ، وعُثر بداخلها على (عدد من المستندات والشهادات والعلامات المائية مسنوب صدورها للعديد من الجهات وجميعها