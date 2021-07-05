إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى ببنى سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 ركاب في انقلاب سيارة فان باص «7 راكب» أمام كمين الفشن بمحافظة بنى سويف، بالطريق الصحراوى، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم من جراء الجروح والسحجات التي لحقت بهم من جراء الحادث.

كان اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائى بانقلاب سيارة 7 راكب قادمة من الفشن وفى طريقها إلى مركز ببا وبسبب السرعة انقلبت السيارة أمام كمين الفشن.

تبين أن المصابين هم حنفي صالحين عبدالصالحين، 50 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، ومحروس عبدالحميد محمد، 67 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالجسم، وحبيبة عبدالجواد أحمد، 30 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وهويدا صالح نادي، 40 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وحمد حسن عبدالجواد، 50 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وجميع المصابين من مركز الفشن، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزى للعلاج وتحرير محضر بالواقعة.