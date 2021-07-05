أخبار عاجلة

اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ -
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو -
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب -
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة -
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور) -
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا -
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة -
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين -
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه -
رئيس «نقل النواب» يوافق على «الطوارئ»: هناك بلاد سقطت بسبب عدم وجود جيش وشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى ببنى سويف

Print
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى ببنى سويف إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى ببنى سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 ركاب في انقلاب سيارة فان باص «7 راكب» أمام كمين الفشن بمحافظة بنى سويف، بالطريق الصحراوى، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم من جراء الجروح والسحجات التي لحقت بهم من جراء الحادث.

كان اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائى بانقلاب سيارة 7 راكب قادمة من الفشن وفى طريقها إلى مركز ببا وبسبب السرعة انقلبت السيارة أمام كمين الفشن.

تبين أن المصابين هم حنفي صالحين عبدالصالحين، 50 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، ومحروس عبدالحميد محمد، 67 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالجسم، وحبيبة عبدالجواد أحمد، 30 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وهويدا صالح نادي، 40 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وحمد حسن عبدالجواد، 50 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وجميع المصابين من مركز الفشن، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزى للعلاج وتحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)