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لاجازيتا تفجر مفاجأة .. رونالدو يعرض نفسه على يوفنتوس في طلب رسمي

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لاجازيتا تفجر مفاجأة .. رونالدو يعرض نفسه على يوفنتوس في طلب رسمي لاجازيتا تفجر مفاجأة .. رونالدو يعرض نفسه على يوفنتوس في طلب رسمي

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كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم بطلب لإدارة فريقه يوفنتوس لتمديد عقده لعام إضافي.

ووفقًا للصحيفة، فإن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، طلب من يوفنتوس بشكل مفاجئ تمديد عقد اللاعب البرتغالي حتى صيف 2023.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس يدرك أن مينديز عرض رونالدو على باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، بعد نهاية الموسم المنصرم، لكن الناديين لم يرغبا في التعاقد مع لاعب يبلغ 36 عاما.

وأوضحت «لاجازيتا ديللو سبورت» أن يوفنتوس طلب مهلة من الوقت لاتخاذ القرار بشأن تمديد عقد رونالدو لعام إضافي، لأن «الدون» هو صاحب أعلى دخل في الفريق براتب يبلغ 31 مليون يورو سنويا.

وكانت العديد من التقارير زعمت، عقب نهاية الموسم المنصرم، بأن رونالدو يخطط للرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف وعدم استكمال عقده الذي ينتهي في صيف 2022، قبل أن يؤكد مدير كرة القدم في يوفنتوس، فيدريكو تشيروبيني، مؤخرا بأنه لا توجد مؤشرات على رحيل النجم البرتغالي.

المصرى اليوم

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