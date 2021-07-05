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جلوي بن عبدالعزيز: الرياضة في المملكة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة وتشهد قفزات كبيرة

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دشن شعار نادي حبونا الجديد

جلوي بن عبدالعزيز: الرياضة في المملكة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة وتشهد قفزات كبيرة

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن الرياضة في المملكة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، والتي سخّرت الإمكانات لخدمة شباب الوطن في مختلف الأنشطة الرياضية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة نجران، عبدالله آل شيبان، ورئيس نادي حبونا، علي السلوم.

وأبان الأمير جلوي خلال اللقاء، أن الرياضة في المملكة تشهد قفزات كبيرة في جميع الألعاب الرياضية، والمنشآت الرياضية، التي تخدم الشباب في جميع مناطق المملكة؛ مشيدًا بما يقدمه نادي حبونا من مستويات ومشاركات رياضية رغم حداثة تأسيسه.

وتم خلال اللقاء تدشين شعار نادي حبونا الجديد، المستوحى من بيئة المحافظة وتراثها، وأكد أمير نجران الحرص على دعم النادي في مسيرته ليحقق طموحات منسوبيه وجماهيره.

جلوي بن عبدالعزيز: الرياضة في المملكة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة وتشهد قفزات كبيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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