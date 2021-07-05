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بسنت حميدة تتوج بذهبية بطولة التشيك الدولية

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بسنت حميدة تتوج بذهبية بطولة التشيك الدولية بسنت حميدة تتوج بذهبية بطولة التشيك الدولية

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نجحت بسنت حميدة، بطلة الوطني لألعاب القوى، في تحقيق رقم قياسي جديد في سباقي 100 و200 متر عدو ببطولة التشيك الدولية، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتوجت بسينت بذهبيتي السباقين لتتأهل للمشاركة في بطولة العالم 2022.

إذ نجحت حميدة في تحطيم الأرقام المصرية السابقة في سباقي 100 و200 متر عدو بزمن 11.14 ثانية في الـ100 متر، و22.79 في الـ200 متر.

وكانت بسنت حميدة قد حجزت تذكرتها إلى أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل في اليابان.

ويذكر أنه تم تأجيل الأولمبياد من العام الماضي بسبب تفشي (كوفيد-19) لتقام هذا العام.

المصرى اليوم

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