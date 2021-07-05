بـ 375 جنيه.. استخراج جواز سفر لأول مرة في 2021 خلال 3 أيام..( التفاصيل)

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وضعت الإدارة العامة الجوازات والهجرة والجنسية، رسوم استخراج جواز سفر داخل مصر وخارجها خلال عام 2021، حيث حددت رسوم 385 جنيه لاستخراج جواز داخل مصر و110 دولار في أمريكيا، وذلك مقابل وثيقة الجواز المقرؤ اليا الصادرة عن الجوازات والهجرة والجنسية

تستعرض «المصري اليوم» طرق استخراج جواز السفر في سهولة ويسر.

- بطاقة الرقم القومي سارية أو في فترة المهلة 3 شهور .

- الاكتفاء بشهادة الميلاد المميكنة لمن هم أقل من 16 سنه .

- 3 صور ألوان حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي أذا كان غير مثبت في الرقم القومي.

- سداد رسوم استخراج جواز السفر لأول 375 جنيه .

وضعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن العديد من الضوابط والإجراءات عند اتخاذ قرار السفر والعودة لمصر من الخارج K يستغرق اصدار الجواز الجديد من 6 إلى 8 أسابيع، لذا ينبغي إعلام المتقدم بطلب لتجديد الجواز بذلك، حتى لا يفاجأ في أثناء الدخول لمصر أن جوازه القديم ألغي، وهو ما قد يعوق دخوله بسلاسة للبلاد.

ويمنع القانون أن يحوز المواطن جوازي سفر ساريين في وقت واحد، ولذلك فبرنامج الحاسب مبرمج أتوماتيكيا على استخراج الجواز الجديد، وإلغاء السابق فور الطباعة، منعا للخطأ البشري.

عدم اتخاذ قرار السفر في أثناء تجديد جواز السفر، حتى يستلم الجواز الجديد، ولعدم سحب جواز سفره القديم في المطار، ويراعى التنسيق مع القنصليات في حالة طلب المواطن تجديد جواز السفر في القنصلية، وبحيث ترسل الأوراق بالحقيبة على مكتب جوازات وزارة الخارجية لإدخال البيانات، وبمجرد طباعة الجواز الجديد يلغي برنامج الحاسب ويوقف الجواز القديم.



وضعت سفارة جمهورية مصر العربية مجموعة من الضوابط لإصدار جوازات السفر المميكنة (المقروءة الياً) لأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وتستغرف مدة اصدار الجواز من 6 إلى 8 أسابيع تقريباً، حيث يتم استخراجه بمعرفة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة عن طريق السفارة، أو أن يتم تجديدة بمعرفتكم خلال فترة تواجدكم في مصر والذى تستغرق اجراءات اصداره 3 أيام فقط.

كما يمكن إصدار وثيقة سفر مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة شهور، ويمكن تجديدها لفترة مماثلة مجاناً على أن تكون الوثيقة صالحة لدولة الإقامة كما يمكن إضافة كل البلاد التي يرغب المواطن السفر اليها، وذلك لحين استكمال كل المستندات المطلوبة لحصولهم على جوازات السفر.

لابد من توافر بطاقة الرقم القومي لمن أتموا 16 عاماً أو شهادة ميلاد مميكنة تحمل الرقم القومي لمن هم دون 16 عاما.

قبول شهادات الميلاد المميكنة لمن هم فوق الـ 16 عاماً ويرغبون في استخراج جواز السفر المميكن ولم يتمكنوا حتى الان من استخراج بطاقة الرقم القومى

تقتصر الصلاحية الزمنية لجواز السفر لمدة عام واحد، بشرط حمل المواطن جواز سفر سابق يوضح شخصيته وأصل شهادة الميلاد المميكنة المدون بها الرقم القومى

وفى حالة استخراج المواطن لبطاقة الرقم القومى يتم صرف جواز سفر جديد صالح للمدة القانونية، حيث أن الجواز المميكن لايجوز تمديده. وعليه تسديد رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر وهي 110 دولار .