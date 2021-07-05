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محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات

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محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قرارا بندب احمد محمود بسيوني الشناوي، للعمل مديراً لمديرية الاسكان والمرافق بكفر الشيخ.

كما شمل القرار حركة تنقلات لرؤساء الوحدات بمركز ومدينة الحامول والرياض ويتضمن كلاً من :-

جمال محمد ابراهيم يونس، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض.

عصام فتح الله حامد محي الدين القصيف، للعمل، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.

وقال أحمد السماحي المتحدث الرسمي باسم المحافظه إن ذلك يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل على تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

المصرى اليوم

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