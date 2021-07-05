في أحدث ظهور له.. شريف دسوقي يُغني مونولوج لإسماعيل ياسين «كلنا عايزين سعادة»

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نشر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مقطع فيديو للفنان شريف دسوقي في أحدث ظهور له أثناء جلوسه على مقعد مُتحرك بعد الخضوع إلى جراحة بتر للقدم منذ أسابيع.

ويظهر «دسوقي» في مقطع الفيديو، الذي نشره «زكي» عبر صفحته الشخصية بـ«إنستجرام»، فجر الإثنين، أثناء أدائه لمونولج «كلنا عايزين سعادة» للفنان الرحل إسماعيل ياسين.

ويشمل المونولج الغنائي كلمات: «كلنا عاوزين سعادة، بس إيه هي السعادة ولا إيه معنى السعادة قوللي يا صاحب السعادة قوللي قوللي، ناس قالوا لي إن السعادة للنفوس حاجه سموها الجنيه، قولت فضلت أجمع وأحوش في الفلوس لما حسيت إني بيه، كل ما أمشي في أي حـتة ابتسام، واللي يعمل بهلوان، واللي يفتح لي البيبان واللي يفسح المكان، كل دي كانت أونطة بالمسُوجرة».

وكان «زكي» بصحبة الفنان شريف دسوقي خلال مقطع الفيديو ويستمع إليه، وعلّق على الفيديو بـ«انستجرام»: «معنى السعادة شريف دسوقي.. حمدلله على السلامة».

يذكر أن الفنان تعرض لإصابة في إحدى قدميه أثناء تصوير فيلم «وقفة رجالة»، وسرعان ما زادت حالته سوءً حتى أكد الأطباء بعدها أن القدم تحتاج لبتر حتى لا تتسبب في مشاكل أكبر منها، وبالفعل خضع إلى عملية بتر للقدم.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات بتكفلها بمصاريف عملية الفنان وعلاجه، لذا قدّمت نقابة المهن التمثيلية الشكر خلال بيان جاء خلاله: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف الدسوقي في أزمته الصحية».

شريف دسوقي من مواليد محافظة الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية «ليس إلا» التي قدمها مع فرقة «براح»، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة «حكاء»، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث «ليل خارجي» 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي، ولمع بتقديمه دور في مسلسل «بـ100 وش» رمضان قبل الماضي.