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حبس المتهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية بالشرقية

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حبس المتهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية بالشرقية حبس المتهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية بالشرقية

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قررت نيابة الحسينية، برئاسة المستشار محمد جاد، وبإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض، إثر نشوب مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية بوصول«إ. ج. ع»، 24 عاما، عامل، مقيم ببحر البقر، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنة بالساق اليمنى.

وتبين من التحريات الأولية قيام «ال. س»، 19 عاما، عاطل، بارتكاب الواقعة، والذي قام بالتعدى على المجنى عليه إثر نشوب مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتولت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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