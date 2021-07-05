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محافظ أسوان ينتقل لموقع حادث تصادم ميكروباص ونقل على الطريق الزراعي

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محافظ أسوان ينتقل لموقع حادث تصادم ميكروباص ونقل على الطريق الزراعي محافظ أسوان ينتقل لموقع حادث تصادم ميكروباص ونقل على الطريق الزراعي

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انتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى موقع حادث تصادم نقل بسيارة ميكروباص بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة بكورنيش النيل الجديد.

وباشر بنفسه إجراءات احتواء الحادث ونقل المصابين عبر 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى، فيما لقى شخصان من المصابين مصرعهما فور وصولهما للمستشفى، وأصيب 14 آخرون.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء الكامل، مكلفاً مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة.

الجدير بالذكر أن حادث الطريق الزراعى الشرقى جاء نتيجة اصطدام سيارة نقل رقم (ر.ف.ف 4965) بالسيارة الميكروباص رقم (ص.و.ل 4965).

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