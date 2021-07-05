هل صرخ أحد؟.. شاهد لحظة هدم بقية برج "شامبلين" المنهار في فلوريدا

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رغم البحث عن 126 مفقوداً.. ومزاعم الصراخ لحظة الهدم

رغم أن عمليات البحث لا تزال جارية عن 126 شخصاً في عِداد المفقودين، فقد تم مساء أمس الأحد هدم الجزء المتبقي من برج "شامبلين" المنهار في ولاية فلوريدا الأميركية، وذلك للحد من مقدار الركام الذي حال دون تمكن طواقم الإنقاذ من مساعدة أي ناجين محتملين بعد انهيار قسم من المبنى قبل أيام.

وكانت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي دايد، دانييلا ليفين؛ قد أعلنت في مؤتمر صحفي، الأحد: "بمجرد أن تصبح الاستعدادات جاهزة ويكون الموقع مؤمَّناً والفريق جاهزاً للانطلاق، سنبدأ بالهدم".

وأضافت، أن "الأولوية القصوى هي هدم المبنى بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان".

ومن شأن تفجير الجزء المتبقي من المبنى أن يساعد فرق الإنقاذ على مساحة كبيرة من الركام لم تتمكن السلطات من الوصول إليها.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية ومستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت هدم الجزء المتبقي من البرج، فيما زعم بعض رواد مواقع التواصل سماع صراخ لحظة الهدم، دون تأكيد من مصادر قريبة من موقع الهدم.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا برج "شامبلين" المكون من 12 طابقاً والمطل على المحيط في منطقة سيرفسايد قرب ميامي بيتش، إلى 24 قتيلاً على الأقل، ولا تزال عمليات البحث جارية عن 126 شخصاً في عِداد المفقودين.

وانهار القسم الأكبر من البرج، في 24 يونيو بينما كان السكان نائمين.

وأعلنت الولاية هدم المبنى قبل أن تؤخر عاصفة "إلسا" الاستوائية أي جهود للإنقاذ، حيث تتجه العاصفة نحو جنوب فلوريدا بعد أن قطعت منطقة الكاريبي.

وأعلن حاكم الولاية، رون ديسانتيس، حالة الطوارئ لـ 15 مقاطعة يوم السبت، منها مقاطعة ميامي دايد، بسبب العاصفة.

وأكدت السلطات وخبراء أن أسباب انهيار البرج لا تزال مجهولة، لكن تقريراً عن حالة المبنى أشار في وقتٍ مبكرٍ من عام 2018، إلى وجود "أضرار هيكلية كبيرة"، وكذلك "تشققات" في السرداب، وفق وثائق نشرتها إدارة الشركة المشرفة على البرج "سيرفسايد"، مساء الجمعة.

وكانت ولاية فلوريدا قد أعلنت إلغاء احتفالات عيد الاستقلال بسبب الحادثة المؤسفة.