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ميناء الجبيل التجاري يدشّن آليات حديثة لمناولة الحاويات

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تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية واستقطاب المزيد من الخطوط

ميناء الجبيل التجاري يدشّن آليات حديثة لمناولة الحاويات

دشّن ميناء الجبيل التجاري أمس، آليات حديثة لمناولة الحاويات، ضمت ثلاث رافعات حاويات نوع (Super post Panamax) 65 طناً، وخمس رافعات (RTG) حمولة 65 طناً، ليصبح إجمالي عدد رافعات الحاويات (STC) بالميناء ست رافعات و(RTG) 13 رافعة.

وصُممت هذه الآليات المتطورة على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية، لتوفير الكفاءة التشغيلية العالية، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات بالميناء، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، وتشجيعهم على نقل الحاويات الصادرة والواردة عبر الميناء.

وتأتي هذه التطورات مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، ضمن عمليات التطوير المستمرة، التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ، في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية، والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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