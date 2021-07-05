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"الغذاء والدواء" تحذّر من "مصحح حواجب".. رصاص وزرنيخ والمخاطر حاضرة

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الهيئة دعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج والتخلّص من العيّنات الموجودة لديهم منه

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتج للعناية بالعيون "مصحح حواجب"؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مادتَي الرصاص والزرنيخ.

وذكرت الهيئة أنها قامت بتحليل عيّنات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكّد من سلامتها، وأظهرت النتائج احتواء المنتج على نسبة عالية من مادتَي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

وأشارت إلى أن التعرُّض لنسب عالية من مادتَي الرصاص والزرنيخ قد يتسبّب في مخاطر صحية للمستهلك، مبينةً أن المنتج يحمل اسم "مصحح حواجب" REAL BEAUTY EYEBROW LINER Chocolate "، برقم تشغيلة (202007) وتاريخ صلاحية (07 / 2025).

وأكّدت أن التعرُّض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبّب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب التي شمل الصرع والغيبوبة، كما أن التعرُّض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يتسبّب في التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرُّض.

وحذّرت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم، مشدّدة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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