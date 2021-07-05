أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حملات لقطاع «أمن المنافذ» لضبط جرائم التهريب

Print
حملات لقطاع «أمن المنافذ» لضبط جرائم التهريب حملات لقطاع «أمن المنافذ» لضبط جرائم التهريب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، و17 قضية في مجال الأمن العام.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 325 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 97 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)