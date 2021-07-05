حملات لقطاع «أمن المنافذ» لضبط جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، و17 قضية في مجال الأمن العام.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 325 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 97 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.