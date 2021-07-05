مصرع طبيب شاب في حادث سير بالمنيا

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لقي طبيب مصرعه إثر انقلاب سيارته الملاكي بالطريق الزراعى القاهرة- أسوان بين مدينتي المنيا وسمالوط. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي يقودها شاب في العقد الثالث من عمره بين قريتي البرجاية وزهرة. وبالانتقال والفحص تبين مصرع عبدالله محمد راغب، طبيب عظام مقيم بمستشفى المنيا الجامعي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وإزالة آثار الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان الطريق الصحراوى الغربي قد شهد، أمس الأول، حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة أمام مركز أبوقرقاص، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص بجنوب المحافظة، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى اصطدامها بعمود الإنارة، كما أُصيب 11 شخصًا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي.