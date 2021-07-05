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تحت رعاية الرئيس.. «الداخلية» تطلق المرحلة الـ18 من مبادرة «كلنا واحد»

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تحت رعاية الرئيس.. «الداخلية» تطلق المرحلة الـ18 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس.. «الداخلية» تطلق المرحلة الـ18 من مبادرة «كلنا واحد»

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أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثامنة عشر من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021، وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وبدأت فعاليات المبادرة الإثنين الماضي، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية إستراتيجية، وأساسية، ولحوم الأضحية، ومستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين.

كما تم التنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 755 فرع على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة .

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية .

كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحى الحية بكافة أنواعها، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%..

من جانبها تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

المصرى اليوم

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