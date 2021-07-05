«الداخلية»: ضبط وتغريم 12400 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

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تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 12400 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، و252 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 924 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وتمكنت الحملات من ضبط 12400 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12331 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 69 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 924 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 252 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1664 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.