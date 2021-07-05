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ثانى أكبر بعثة فى تاريخها.. أستراليا ترسل 472 رياضيًا إلى الأولمبياد

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ثانى أكبر بعثة فى تاريخها.. أستراليا ترسل 472 رياضيًا إلى الأولمبياد ثانى أكبر بعثة فى تاريخها.. أستراليا ترسل 472 رياضيًا إلى الأولمبياد

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أعلنت اللجنة الأولمبية الأسترالية، اليوم الاثنين، أنها سترسل 472 رياضيا إلى أولمبياد طوكيو، وهي ثاني أكبر بعثة أولمبية في تاريخ أستراليا في ألعاب مقامة خارج البلاد.
ووصل بعض أعضاء البعثة، المكونة من 254 رياضية و218 رياضيا، إلى اليابان بالفعل من أجل الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق الألعاب، التي تأجلت عاما واحدا بسبب الأزمة الصحية العالمية.
وأثر بشدة على التصفيات المؤهلة للألعاب، وكان من الممكن أن يكون الفريق الأولمبي الأسترالي، الذي يعد ثاني أكبر فريق أولمبي في تاريخ البلاد، بعد أن أرسلت أستراليا 481 رياضيا إلى أثينا في 2004، أكبر حجما لولا الفرص الضائعة بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال إيان تشيسترمان، رئيس البعثة الأسترالية في الأولمبياد "أود أن أحيي هؤلاء الرياضيين، الذين منعهم التأجيل من أن يكونوا جزءا من هذا الفريق.

وفي حين أن 51 فقط من الأستراليين الأصليين مثلوا البلاد، في 28 دورة أولمبية سابقة، تتصدر آشلي بارتي، لاعبة التنس الأولى عالميا، قائمة من 16 رياضيا من السكان الأصليين، وهو رقم قياسي، ضمن الفريق الأولمبي الأسترالي في طوكيو.

وستصبح الفارسة ماري هانا (66 عاما) أكبر متسابقة أسترالية أولمبية، بينما يشارك الفارس آندرو هوي في الأولمبياد للمرة الثامنة، وعمره 62 عاما، وهو رقم قياسي أسترالي.

وستكون السباحة مولي أوكالاجان (17 عاما) أصغر عضو في البعثة، وواحدة من 294 رياضيا أستراليا يشاركون في الألعاب الأولمبية لأول مرة.

المصرى اليوم

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