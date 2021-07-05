16 منتخبًا تشارك في كأس العرب للناشئين

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، هوية المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب للناشئين، والتي ستقام في المغرب نهاية الشهر الحالي.

وقال الاتحاد العربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل تويتر، إن كأس العرب للناشئين تشهد مشاركة 16 منتخبًا.

وكشف الاتحاد العربي عن إقامة البطولة في الفترة من 29 يوليو إلى 15 أغسطس المقبل، وستقام القرعة في القاهرة ظهر اليوم الإثنين.

وجاءت المنتخبات كالتالي:

مصر - المغرب - تونس - الجزائر - السعودية - الكويت - الإمارات - البحرين - العراق - فلسطين - ليبيا - جيبوتي - لبنان - موريتانيا - الصومال - اليمن

يذكر أن بطولة كأس العرب للشباب، تختتم غدًا الثلاثاء بمواجهة الجزائر ضد السعودية في المباراة النهائية على ستاد الدفاع الجوي.

وتأهلت السعودية للنهائي على حساب مصر، فيما صعد منتخب الجزائر على حساب تونس.