متي ينتهي دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب؟.. تفاصيل

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قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بن المادة 154 من الدستور نصت على أن «يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وأضاف محسن أن هذا يعني انتهاء حالة الطوارئ للبلاد الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل، وانه في حالة مد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة اشهر أخرى نحتاج إلى موافقة البرلمان طبقا للدستور، مما يعني أن البرلمان من المتوقع استمرار عمله إلى ما بعد 25 من شهر يوليه الحالى.