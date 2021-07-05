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وزير الري يبحث مع سفير المجر التعاون بين البلدين في مجال المياه

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وزير الري يبحث مع سفير المجر التعاون بين البلدين في مجال المياه وزير الري يبحث مع سفير المجر التعاون بين البلدين في مجال المياه

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التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أندراس كوفاكس سفير المجر المقيم في والغير مقيم لدي السودان وجنوب السودان واريتريا وتشاد لمناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى بما في ذلك مشروعات محطات رفع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأطلع وزير الري، السفير المجرى على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير أنظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، مشيراً لتطلع مصر لإستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات.

ورحب «عبدالعاطى» بالسفير المجري مشيراً لامتلاك البلدين العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين، ومن جانبه عبر السفير المجرى عن شكره لوزير الري مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

كما نقل السفير المجرى دعوة انوش أدير رئيس المجر، لمصر للإنضمام لإئتلاف دولي للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية والتى تهدف بشكل رئيسى إلى التعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والإهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الإئتلاف، والذى يضم فريق رفيع المستوى «مجلس القادة» أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

كما توجه السفير المجرى بالدعوة للدكتور عبدالعاطى للمشاركة في معرض ومؤتمر تحت عنوان «كوكب بودابست ٢٠٢١»والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ٥ ديسمبر ٢٠٢١ بحضور عدد من رؤساء الدول بهدف مناقشة موضوعات الادارة المستدامة للمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل وغيرها.

وأكد السفير المجرى أن عدد من الفنيين والخبراء سيشاركون في فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤- ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، كما ستشارك الشركات المجرية في المعرض المقام على هامش الأسبوع.

المصرى اليوم

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