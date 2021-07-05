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استمرار العمل بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لليوم الثاني بكفر الشيخ

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استمرار العمل بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لليوم الثاني بكفر الشيخ استمرار العمل بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لليوم الثاني بكفر الشيخ

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واصلت محافظة كفرالشيخ لليوم التالي على التوالي تنفيذ التعليمات الخاصة باشتراطات البناء الجديده وإصدار التراخيص من خلال المراكز التكنولوجيه ،وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،قد أعلن أمس عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن والمحافظة.
وبناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تفقد رؤساء الوحدات المحليه للمراكز والمدن المراكز التكنولوجيه التابعه لهم لمتابعة انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، والتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين وكفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقاً للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

جدير بالذكر؛ أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة هي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به «صورة من تحقيق الشخصية- صورة من العقد المشهر- صورة بيان الصلاحية» على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها.

المصرى اليوم

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