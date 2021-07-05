أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الزراعة تعلنإادراج معمل «تحليل متبقيات المبيدات» ضمن قائمة المعامل المرجعية من خارج الاتحاد

Print
الزراعة تعلنإادراج معمل «تحليل متبقيات المبيدات» ضمن قائمة المعامل المرجعية من خارج الاتحاد الزراعة تعلنإادراج معمل «تحليل متبقيات المبيدات» ضمن قائمة المعامل المرجعية من خارج الاتحاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إدراج المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، بشكل رسمي ضمن قائمة المعامل المعترف بها كمعمل قومي مرجعي للايكولاي E. Coliمن خارج الاتحاد الأوروبي، موضحا انه يعد بذلك المعمل الوحيد الممثل للمنطقة العربية والأفريقية، الأمر الذي يعد نواه حقيقية للقيام بدور مؤثر لنقل وتبادل الخبرات مع المعامل في المنطقة العربية والأفريقية.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، قامت لجنه تضم عدد من الخبراء وخصوصا المعمل المرجعي الاوروبي بروما بزيارة عدد من المزارع في لتقييم الحالة وايضا قاموا بزيارة عدد من المعامل من اجل اختيار أحدها للقيام بدور العملية التحليلية لهذه المجموعة من بكتريا الايكولاي.

وقال الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ان قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية قام بهذا الدور والذي تطلب اكتساب عدد من المهارات والخبرات والتي تمت على مدار أكثر من عشره سنوات تم خلالها تدريب عدد من المحللين والباحثين بالمعمل سواء في المعمل المرجعي بروما أو من خلال استضافه خبراء من نفس المعمل المرجعي بمصر.

وأضافت «هند عبداللاه»، إن المعمل شارك على مدار أكثر من 10 سنوات في اختبارات الكفاءة والمشاركات البينية والتي شارك فيها جميع المعامل الوطنية الأوروبية في هذا الشأن كما شارك فيها عدد محدود من المعامل من خارج الاتحاد الاوروبي ومنها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

واوضحت مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في تقريرها إن المعمل قد شارك مؤخرا ايضا في ثلاث دورات متتاليه تم عقدها من قبل المعمل المرجعي بتقنيه الاون لاين وكانت احدي هذه الدورات حول كيفيه تجهيز وتحضير اختبارات الكفاءه.

وأكدت «هند عبداللاه»، انه خلال تطوير وتحديث الموقع الالكتروني للمعمل المرجعي لـ«الايكولاي» بروما تم ادراج بيانات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وقسم الميكروبيولوجي كمعمل مرجعي في هذا التخصص وهو يعد اعتراف من المعمل المرجعي بدور المعمل وقدرتها على توفير الخدمات التحليليه والتدريب ومساعده جميع الهيئات في تقصي الحالات الوبائيه

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس