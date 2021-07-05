الزراعة تعلنإادراج معمل «تحليل متبقيات المبيدات» ضمن قائمة المعامل المرجعية من خارج الاتحاد

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إدراج المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، بشكل رسمي ضمن قائمة المعامل المعترف بها كمعمل قومي مرجعي للايكولاي E. Coliمن خارج الاتحاد الأوروبي، موضحا انه يعد بذلك المعمل الوحيد الممثل للمنطقة العربية والأفريقية، الأمر الذي يعد نواه حقيقية للقيام بدور مؤثر لنقل وتبادل الخبرات مع المعامل في المنطقة العربية والأفريقية.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، قامت لجنه تضم عدد من الخبراء وخصوصا المعمل المرجعي الاوروبي بروما بزيارة عدد من المزارع في مصر لتقييم الحالة وايضا قاموا بزيارة عدد من المعامل من اجل اختيار أحدها للقيام بدور العملية التحليلية لهذه المجموعة من بكتريا الايكولاي.

وقال الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ان قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية قام بهذا الدور والذي تطلب اكتساب عدد من المهارات والخبرات والتي تمت على مدار أكثر من عشره سنوات تم خلالها تدريب عدد من المحللين والباحثين بالمعمل سواء في المعمل المرجعي بروما أو من خلال استضافه خبراء من نفس المعمل المرجعي بمصر.

وأضافت «هند عبداللاه»، إن المعمل شارك على مدار أكثر من 10 سنوات في اختبارات الكفاءة والمشاركات البينية والتي شارك فيها جميع المعامل الوطنية الأوروبية في هذا الشأن كما شارك فيها عدد محدود من المعامل من خارج الاتحاد الاوروبي ومنها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

واوضحت مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في تقريرها إن المعمل قد شارك مؤخرا ايضا في ثلاث دورات متتاليه تم عقدها من قبل المعمل المرجعي بتقنيه الاون لاين وكانت احدي هذه الدورات حول كيفيه تجهيز وتحضير اختبارات الكفاءه.

وأكدت «هند عبداللاه»، انه خلال تطوير وتحديث الموقع الالكتروني للمعمل المرجعي لـ«الايكولاي» بروما تم ادراج بيانات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وقسم الميكروبيولوجي كمعمل مرجعي في هذا التخصص وهو يعد اعتراف من المعمل المرجعي بدور المعمل وقدرتها على توفير الخدمات التحليليه والتدريب ومساعده جميع الهيئات في تقصي الحالات الوبائيه