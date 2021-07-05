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«عبدالعال» يهنئ الأهالي بالعيد القومي لمحافظة القاهرة

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«عبدالعال» يهنئ الأهالي بالعيد القومي لمحافظة القاهرة «عبدالعال» يهنئ الأهالي بالعيد القومي لمحافظة القاهرة

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تقدم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عبر صفحة المحافظة الرسمية على موقع فيس بوك، بتهنئة لمواطنيها والقيادات التنفيذية وجميع العاملين فيها بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يتزامن هذا العام مع مرور سبع سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح قيادة البلاد و8 سنوات على ثورة 30 يونيو، التي شاهدت بعدها إنجازات كثيرة، منها القضاء على العشوائيات وتطوير الطرق والأسواق.

ويُعد هذا هو العيد الـ1052 للمحافظة، التي تستمر فيها قاطرة العمل دون توقف حتي تظل جوهرة المدائن وزهرة العواصم.

المصرى اليوم

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