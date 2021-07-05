أخيرا ..إحصل على كراسه شروط الحصول شقة مبادره التمويل العقاري

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عليك ان تختار الشقة التى تريدها في المكان الذى ترغب ان تعيش ويجب ان تتوافر فيك هذه الشروط
- أن تكون مصرى الجنسية
- الا تكون قد تقدمت وحصلت على وحدة سكنية
- الا تكون من المستفيدين بوحدة سكنية فى مبادرة التمويل العقارى
- الا يقل السن عن 21 سنة
الحد الاقصي للدخل
- الاعزب لا يزيد دخله عن ٤٥٠٠ج
- الأسرة لا يزيد الدخل عن ٦٠٠٠ج
بالنسبة لشقق متوسط. الدخل :
- الاعزب لا يزيد دخلة عن ١٠٠٠٠ج
- المتزوج لا يزيد دخلة عن ١٤٠٠٠ج
الشروط التى يجب توافرها في الوحدة السكنية
- وحدة السكنية كاملة التشطيب
- الوحدة السكنية بغرض السكن وليس شقق سياحية
- الوحدة السكنية مسجله شهر عقاري أو قابله للتسجيل
- العقار له رخصة بناء
الشروط الفنية
- سعر الفائدة ٣ % ومده تقسيط ٣٠ سنة
- الحد الاقصي لسعر الشقة بالنسبة لفئة محدود الدخل. تحدد وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- الحد الاقصي لسعر الشقة بالنسبة لفئة متوسط الدخل هو 1,400,000 جنبها
يتم دفع ١٠ % كحد أقصى من سعر الشقه وديعة صيانه
- يتم دفع مصاريف اداريه5% لشقق محدود الدخل
و 1%لشقق متوسط الدخل
تحزير هام
في حالة التأخر عن سداد القسط يضاف فائدة ٢ % علي
القسط فوائد تأخير
كيفية الحصول على الشقة وفقا للمبادرة وما هى الاوراق المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب سارية شباب أو بنات
- صور بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين
- وثيقة الزواج ، قيد عائلي للمتزوجين
- وثيقة الطلاق للمطلقة ، شهادة الوفاة للأرملة
- بيان نفقة للمطلقات
- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن ١٦ سنة أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن ١٦ سنة
- برنت معاش لأصحاب المعاشات
- شهادة أثبات دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد موجهة لصندوق الأسكان الأجتماعي و دعم التمويل العقاري مؤرخة و مختومة (في حالة الأعمال الحرة
- مفردات مرتب مع بيان المهنة و مجموع صافي الدخل + الحوافز (في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص.
- أيصالات مرافق حديثة (غاز _ مياة _ كهرباء ) للشقة المطلوبة
- جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة