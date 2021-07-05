أخيرا ..إحصل على كراسه شروط الحصول شقة مبادره التمويل العقاري

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عليك ان تختار الشقة التى تريدها في المكان الذى ترغب ان تعيش ويجب ان تتوافر فيك هذه الشروط

أن تكون مصرى الجنسية

الا تكون قد تقدمت وحصلت على وحدة سكنية

الا تكون من المستفيدين بوحدة سكنية فى مبادرة التمويل العقارى

الا يقل السن عن 21 سنة

الحد الاقصي للدخل

الاعزب لا يزيد دخله عن ٤٥٠٠ج

الأسرة لا يزيد الدخل عن ٦٠٠٠ج

بالنسبة لشقق متوسط. الدخل :

الاعزب لا يزيد دخلة عن ١٠٠٠٠ج

المتزوج لا يزيد دخلة عن ١٤٠٠٠ج

الشروط التى يجب توافرها في الوحدة السكنية

وحدة السكنية كاملة التشطيب

الوحدة السكنية بغرض السكن وليس شقق سياحية

الوحدة السكنية مسجله شهر عقاري أو قابله للتسجيل

العقار له رخصة بناء

الشروط الفنية

سعر الفائدة ٣ % ومده تقسيط ٣٠ سنة

الحد الاقصي لسعر الشقة بالنسبة لفئة محدود الدخل. تحدد وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

الحد الاقصي لسعر الشقة بالنسبة لفئة متوسط الدخل هو 1,400,000 جنبها

يتم دفع ١٠ % كحد أقصى من سعر الشقه وديعة صيانه

يتم دفع مصاريف اداريه5% لشقق محدود الدخل

و 1%لشقق متوسط الدخل

تحزير هام

في حالة التأخر عن سداد القسط يضاف فائدة ٢ % علي

القسط فوائد تأخير

كيفية الحصول على الشقة وفقا للمبادرة وما هى الاوراق المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب سارية شباب أو بنات

- صور بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين

- وثيقة الزواج ، قيد عائلي للمتزوجين

- وثيقة الطلاق للمطلقة ، شهادة الوفاة للأرملة

- بيان نفقة للمطلقات

- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن ١٦ سنة أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن ١٦ سنة

- برنت معاش لأصحاب المعاشات

- شهادة أثبات دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد موجهة لصندوق الأسكان الأجتماعي و دعم التمويل العقاري مؤرخة و مختومة (في حالة الأعمال الحرة

- مفردات مرتب مع بيان المهنة و مجموع صافي الدخل + الحوافز (في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص.

- أيصالات مرافق حديثة (غاز _ مياة _ كهرباء ) للشقة المطلوبة

- جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة