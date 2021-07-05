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أخيرا ..إحصل على كراسه شروط الحصول شقة مبادره التمويل العقاري

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أخيرا ..إحصل على كراسه شروط الحصول شقة مبادره التمويل العقاري أخيرا ..إحصل على كراسه شروط الحصول شقة مبادره التمويل العقاري

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عليك ان تختار الشقة التى تريدها في المكان الذى ترغب ان تعيش ويجب ان تتوافر فيك هذه الشروط

  • أن تكون مصرى الجنسية
  • الا تكون قد تقدمت وحصلت على وحدة سكنية
  • الا تكون من المستفيدين بوحدة سكنية فى مبادرة التمويل العقارى
  • الا يقل السن عن 21 سنة

الحد الاقصي للدخل

  • الاعزب لا يزيد دخله عن ٤٥٠٠ج
  • الأسرة لا يزيد الدخل عن ٦٠٠٠ج

بالنسبة لشقق متوسط. الدخل :

  • الاعزب لا يزيد دخلة عن ١٠٠٠٠ج
  • المتزوج لا يزيد دخلة عن ١٤٠٠٠ج

الشروط التى يجب توافرها في الوحدة السكنية

  • وحدة السكنية كاملة التشطيب
  • الوحدة السكنية بغرض السكن وليس شقق سياحية
  • الوحدة السكنية مسجله شهر عقاري أو قابله للتسجيل
  • العقار له رخصة بناء

الشروط الفنية

  • سعر الفائدة ٣ % ومده تقسيط ٣٠ سنة
  • الحد الاقصي لسعر الشقة بالنسبة لفئة محدود الدخل. تحدد وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • الحد الاقصي لسعر الشقة بالنسبة لفئة متوسط الدخل هو 1,400,000 جنبها

يتم دفع ١٠ % كحد أقصى من سعر الشقه وديعة صيانه

  • يتم دفع مصاريف اداريه5% لشقق محدود الدخل

و 1%لشقق متوسط الدخل

تحزير هام

في حالة التأخر عن سداد القسط يضاف فائدة ٢ % علي

القسط فوائد تأخير

كيفية الحصول على الشقة وفقا للمبادرة وما هى الاوراق المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب سارية شباب أو بنات

- صور بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين

- وثيقة الزواج ، قيد عائلي للمتزوجين

- وثيقة الطلاق للمطلقة ، شهادة الوفاة للأرملة

- بيان نفقة للمطلقات

- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن ١٦ سنة أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن ١٦ سنة

- برنت معاش لأصحاب المعاشات

- شهادة أثبات دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد موجهة لصندوق الأسكان الأجتماعي و دعم التمويل العقاري مؤرخة و مختومة (في حالة الأعمال الحرة

- مفردات مرتب مع بيان المهنة و مجموع صافي الدخل + الحوافز (في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص.

- أيصالات مرافق حديثة (غاز _ مياة _ كهرباء ) للشقة المطلوبة

- جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة

المصرى اليوم

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