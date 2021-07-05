أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشورى" يُوصي باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم البحث العلمي

Print
"الشورى" يُوصي باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم البحث العلمي "الشورى" يُوصي باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم البحث العلمي
بالتنسيق بين "الهيئة" وإحدى الجامعات.. ووافق على مشروع تفاهم في الطاقة مع ألمانيا

وافق مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "37" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي؛ على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.

وأصدر المجلس، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

كما ناقش "الشورى" التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

من ناحية أخرى، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال "الشورى": على الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

وأضاف: على الهيئة السعودية للملكية الفكرية إدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقاً لخطتها الإستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد