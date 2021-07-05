النقل تبدأ إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في 4 محافظات

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أفادت وزارة النقل، اليوم، في بيان، بأنه تم تحديد محافظات «القاهرة- الإسكندرية- البحيرة- مطروح» كمرحلة أولى لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد.

وأوضحت أنه بلغ إجمالي حالات التعدي على حرم السكة الحديد بالمحافظات الأربع 1520 حالة تعدٍّ، بواقع 609 حالات بمحافظة القاهرة و465 بالإسكندرية و415 بالبحيرة و31 بمطروح، على أن يتم البدء في إزالة التعديات في باقي المحافظات في المراحل التالية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة، ممثلة في وزارة النقل، بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم السكة الحديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشار البيان إلى أن وزارة النقل قامت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ إزالة التعديات خلال الفترة القادمة، وأهابت الوزارة، في بيانها، بجميع المواطنين مساعدة جميع الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.