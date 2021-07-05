أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

النقل تبدأ إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في 4 محافظات

Print
النقل تبدأ إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في 4 محافظات النقل تبدأ إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في 4 محافظات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وزارة النقل، اليوم، في بيان، بأنه تم تحديد محافظات «القاهرة- الإسكندرية- البحيرة- مطروح» كمرحلة أولى لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد.

وأوضحت أنه بلغ إجمالي حالات التعدي على حرم السكة الحديد بالمحافظات الأربع 1520 حالة تعدٍّ، بواقع 609 حالات بمحافظة القاهرة و465 بالإسكندرية و415 بالبحيرة و31 بمطروح، على أن يتم البدء في إزالة التعديات في باقي المحافظات في المراحل التالية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة، ممثلة في وزارة النقل، بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع بسبب التعديات الموجودة على حرم السكة الحديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشار البيان إلى أن وزارة النقل قامت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ إزالة التعديات خلال الفترة القادمة، وأهابت الوزارة، في بيانها، بجميع المواطنين مساعدة جميع الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق