استشاري علم النفس السلوكي : تدخين الأم يعرض طفلها للإصابة بالتوحد

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كشفت الدكتورة رحاب العوضي، استشاري علم النفس السلوكي، أعراض اضطراب طيف التوحد، موضحة أن مرض التوحد هو قصور أو عجز عن التواصل الاجتماعي والبصري والسلوكي وعدم القدرة على التمييز بين المواقف المختلفة.



ونوهت رحاب العوضي خلال استضافتها مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، لطرق استكشاف إصابة الأطفال بالتوحد عبر ملاحظة عدم مواكبة الأطفال في الشهر العاشر من عمرهم للأجواء المحيطة حوله واستجابتهم للنداءات، إضافة إلى عدم نطق الطفل حرفين في شهره السادس مقارنة بالمعتاد لدى أقرانه من الأطفال.



ولفتت استشاري علم النفس السلوكي، إلى أن نسبة ما بين 15 إلى 20% من مرضى التوحد يصابون به وراثيا، فضلا عن أن الإصابة به لدى الذكور أكبر بنسبة أربعة إلى واحد من الإناث. وأشارت إلى أن الوراثة وصعوبات الحمل والولادة والتعرض لنقص الأكسجين خلال الولادة والولادة وسوء التغذية أبرز أسباب إصابة الأطفال بالتوحد إضافة إلى التدخين وتناول الكحول خلال الحمل يؤدي إلى إصابة الأطفال بالتوحد.