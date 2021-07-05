أخبار عاجلة

في ملف انفجار بيروت.. برلمان لبنان يخرق سرية التحقيق -
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه -
جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" -
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
انتهاء الموجة الحارة الخميس المقبل والأرصاد تحذر تجنبوا التعرض المباشر للشمس ???? -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي -
دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة -
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» -
الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

من بينها 1871 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4956 مخالفة متنوعة

Print
من بينها 1871 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4956 مخالفة متنوعة من بينها 1871 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4956 مخالفة متنوعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4956 مخالفة مرورية متنوعة.
وقالت «الداخلية» : «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4956) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت : «من بين المخالفات (1871) مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و(154) مخالفة للسير بدون تراخيص، و(11) مخالفة موقف عشوائى، و(28) مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)