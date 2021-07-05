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وزيرة التجارة تدرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في العراق

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وزيرة التجارة تدرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في العراق وزيرة التجارة تدرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في العراق

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز الدور المحوري لرجال القطاع الخاص في والعراق للمساهمة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة، الامر الذي ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة .

وقالت «جامع» إن القطاع الخاص شريك رئيسى في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بكل من مصر والعراق، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم والمساندة من جانب حكومتى البلدين لتوفير البيئة الاستثمارية المواتية والجاذبة للمستثمرين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثمارى المشترك، واقامة مشروعات مشتركة في الجانبين .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، الإثنين، ونظيرها وزير الصناعة والمعادن العراقى منهل عزيز الخباز بأعضاء اتحاد الصناعات العراقى برئاسة عادل عكاب، وقد شارك في اللقاء وليد اسماعيل سفير مصر بالعراق واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعى والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والوزير مفوض تجارى عمرو هزاع مدير ادارة المشرق العربى بالتمثيل التجارى إلى جانب عدد من رجال القطاع الخاص المصرى .

واشارت الوزيرة إلى اهمية تعزيز اواصر التعاون بين اتحادى الصناعات بمصر والعراق وتبادل الخبرات الصناعية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشراكة الصناعية بين الجانبين، لافتةً في هذا الاطار إلى ان العراق تحتل المرتبة الـ 25 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار في عدد 3500 مشروعاً وذلك في قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والاستشارات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

ومن ناحية أخرى قامت السيدة نيفين جامع يرافقها منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى بتفقد الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي

وشمل الجناح على معروضات تعكس المقومات الصناعية العراقية ومنها منتجات جلدية وكيماوية ودوائية وملابس جاهزة ومواد بناء .

وفى هذا الاطار اشارت جامع إلى انه تم بحث امكانية اقامة معارض مصرية متنقلة في مختلف المحافظات العراقية، خاصة وان المنتج المصرى يلقى رواج وقبول من المستهلك العراقى .

المصرى اليوم

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