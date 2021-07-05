منتخب اليد يواجه فرنسا وديًا قبل أولمبياد طوكيو

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يواجه اليوم الأثنين، المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الفرنسي، في إطار المباراة الودية بين الفريقين استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد لعب مباراة ودية مع منتخب إسبانيا، وانتهت بنتيجة (29- 30) لصالح المنتخب الإسباني.

بينما فاز منتخب الفراعنة على منتخب كرواتيا بنتيجة (31- 28) في المباراة الودية التي أُقيمت الأسبوع الماضي.

ويتواجد في صفوف المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني جارسيا باروندو، كل من:محمد عصام الطيار، كريم هنداوي، محمد علي، محمد سند، أكرم يسري، أحمد الأحمر، خالد يحيى، محسن رمضان، أحمد مؤمن صفا، عمر الوكيل بكار، يحيى الدرع، حسن وليد قداح، علي زين، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام نوار، أحمد عادل، أحمد هشام السيد دودو، أحمد خيري، سيف الدرع

ويذكر أن المنتخب الوطني شارك في بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي أقيمت في مصر في شهر يناير الماضي، وأحرز المركز السابع بعد مباراة ملحمية مع منتخب الدنمارك حامل اللقب.